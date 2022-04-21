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На півдні ЗСУ знищили 7 одиниць техніки ворога, серед яких танк, самохідна гаубиця «Мста-С» та РСЗВ

Населені пункти Миколаївської та Херсонської областей під постійними обстрілами ворога.

На півдні ЗСУ знищили 7 одиниць техніки ворога, серед яких танк, самохідна гаубиця «Мста-С» та РСЗВ
Документування обстрілів на Миколаївщині
Фото: МВС

Збройні сили України відбили атаку ворога біля Олександрівки Херсонської області, а також ліквідували два приховані пости спостереження ворога.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Населені пункти області під постійними обстрілами. Навколо Олександрівки ворог намагався продовжити штурм, але успіху не мав, – зазначається в повідомленні. – Нашим розвідпідрозділом виявлено та знищено два прихованих пости спостереження противника».

Також росіяни продовжують завдавати артилерійських ударів по житлових кварталах та мирних мешканцях і самого Миколаєва і області.

«Водночас, ворожі спроби проведення повітряної розвідки за допомогою БПЛА «Орлан-10» зустріли влучний постріл стрілецької зброї наших підрозділів, безпілотник-розвідник знищено», – зазначає ОК «Південь».

Загальні втрати ворога на південному рубежі нашої оборони склали 34 військових, та 7 одиниць техніки, серед яких танк, самохідна гаубиця «Мста-С», реактивна система залпового вогню, інша броньована, автомобільна, інженерна техніка.

Корабельне угруповання ворогів в Чорному морі ані в кількості, ані в тактиці змін не зазнало.

Нагадаємо, станом на ранок 20 квітня уже 20900 російських військових загинули в Україні.

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