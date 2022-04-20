​Окупанти отримали наказ убити всіх полонених українців в районі Попасної

Головне управління розвідки МО України отримало аудіоперехоплення розмови окупантів, в якому йде мова про наказ вбити усіх військовополонених ЗСУ в районі Попасної (Луганська область).

«Це є відвертим воєнним злочином, порушенням міжнародного законодавства та ще одним яскравим прикладом, що армія Росії – це вбивці, ґвалтівники та мародери й ніяким чином не військові».

Військова розвідка попереджає: воєнні злочини не мають терміну давності.

«Гарантуємо, що усі воєнні злочинці будуть справедливо покарані!», – запевняє ГУР Міноборони.

Нагадаємо, раніше СБУ встановила окупанта, який вихвалявся звірствами щодо українських полонених.

Усього у російському полоні наразі перебуває близько 700 українських військових і більш ніж тисяча цивільних.