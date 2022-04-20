​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу
​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Азов» показав фото дітей у бункері «Азовсталі» і просить світ організувати їх евакуацію
«Азов» показав фото дітей у бункері «Азовсталі» і просить світ організувати їх евакуацію
На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою
У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою
Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу
Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу
18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30
18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30
ГоловнаСуспільствоВійна

​Окупанти отримали наказ убити всіх полонених українців в районі Попасної

Військова розвідка попереджає: воєнні злочини не мають терміну давності. 

​Окупанти отримали наказ убити всіх полонених українців в районі Попасної
Фото: volynnews.com

Головне управління розвідки МО України отримало аудіоперехоплення розмови окупантів, в якому йде мова про наказ вбити усіх військовополонених ЗСУ в районі Попасної (Луганська область).

«Це є відвертим воєнним злочином, порушенням міжнародного законодавства та ще одним яскравим прикладом, що армія Росії – це вбивці, ґвалтівники та мародери й ніяким чином не військові». 

Військова розвідка попереджає: воєнні злочини не мають терміну давності. 

«Гарантуємо, що усі воєнні злочинці будуть справедливо покарані!», – запевняє ГУР Міноборони.

Нагадаємо, раніше СБУ встановила окупанта, який вихвалявся звірствами щодо українських полонених. 

Усього у російському полоні наразі перебуває близько 700 українських військових і більш ніж тисяча цивільних.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також