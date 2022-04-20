З початку війни Укрзалізниця евакуювала за кордон пів мільйона людей

З початку війни, яку розв'язала в Україні держава-терорист росія, Укрзалізниця евакуювала за кордон пів мільйона людей. Найбільше пасажирів виїхало до Польщі, повідомляється на офіційній Facebook-сторінці УЗ.

«Крім Польщі, аби убезпечити себе та свої сім’ї, українці виїжджали до Словаччини, Угорщини та Чехії. Наразі Укрзалізниця пропонує рейси до Перемишля, Варшави, Хелма, Будапешта, Захоні та Кошице, Відня та Ісакчі», - зазначили у компанії.

Водночас, повідомили в УЗ, останнім часом компанія фіксує збільшення попиту на зворотні рейси.

Так, з 1 по 9 квітня до України з Польщі залізницею повернулося поїздами 4 тис. людей, тоді як з 10 по 18 квітня на 50% більше — 6 тис. пасажирів. У той же час у зазначені періоди у зворотному напрямку прямувало по 10 тис. пасажирів.

В УЗ нагадали, що Державна прикордонна служба України подовжила можливість перетину кордону за внутрішнім паспортом громадянина України.

Крім того, більшість залізничних адміністрацій країн ЄС запровадила для українців безкоштовний проїзд своїми поїздами. Це стосується дітей віком до 18 років, жінок, чоловіків старше 60 років та чоловіків від 18 до 60 років з інвалідністю.

Після завершення бойових дій Укрзалізниця організує маршрути для повернення українців до своїх домівок.

Нагадаємо, з 19 квітня на маршруті київської кільцевої електрички почав курсувати ще один модернізований електропоїзд та додано зупинку на станції Київська Русанівка.