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Бійці королівської бригади знищили біля Попасної "вагнерівців"

"Окупанти майже добігли до Попасної, втомилися і отримали "заслужений вічний відпочинок".

Бійці королівської бригади знищили біля Попасної "вагнерівців"
Фото: Міністерство оборони України

Воїни 24 ОМБр імені короля Данила біля Попасної знищили "вагнерівців".

Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади.

Українські бійці зазначили, що "радо зустріли чергову партію найманців із приватної військової компанії "Ліга" (колишня "Вагнер"). Окупанти майже добігли до Попасної, втомилися і отримали "заслужений вічний відпочинок".

Фото: Facebook/24 ОМБр імені короля Данила

Фото: Facebook/24 ОМБр імені короля Данила

"Королевичі завжди так радо зустрічають усіх, хто зі зброєю в руках приходить на нашу Батьківщину", - підкреслили в 24 ОМБр.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія відправила в Україну тисячу найманців ПВК "Вагнер".

За даними українського Генштабу, РФ втратила у війні вже 20900 своїх військових.

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