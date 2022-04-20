Потужну авіабомбу в Ірпені успішно знешкодили

Потужну авіабомбу, виявлену сьогодні в Ірпені біля військового госпіталю, успішно знешкодили.

Руйнацій і жертв немає, повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram.

"Хлопці спрацювали дуже професійно! Дякую нашим саперам! Сподіваюся, більше не буде таких знахідок, але маємо залишатися вкрай обережними", – зазначив він.

Залишений окупантами снаряд було неможливо транспортувати, тож сапери вирішили знешкоджувати його на місці. Мешканців мікрорайону закликали переміститися до центру міста, а киян попередили, що вони можуть почути гучний звук.