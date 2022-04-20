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Воєнний стан триватиме стільки, скільки будуть бойові дії, – Корнієнко

Парламент готується ухвалити внесений Зеленським законопроєкт. 

Воєнний стан триватиме стільки, скільки будуть бойові дії, – Корнієнко
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Верховна Рада України проголосує за продовження воєнного стану, як передбачає розпорядження президента.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив перший віцеспікер Олександр Корнієнко

"Указ президента на місяць продовжує воєнний стан. Це практика останніх двох указів. Вона виправдана. Офіс президента розуміє, чому такі терміни. У нас у законодавстві не дуже чітко виписано, тому спираються на практику, яка є. Що стосується правового регулювання життя в країні, в тих умовах, в яких ми знаходимося, зрозуміло, що воєнний стан буде настільки довгим на тих територіях, де будуть відбуватися бойові дії", — заявив він. 

Корнієнко нагадав, що навіть західні регіони України потерпають від ракетних атак окупанта. 

"Тому воєнний стан продовжується указом президента. Думаю, Верховна Рада підтримає це рішення", – прогнозує Корнієнко.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні було впроваджено рішенням Верховної Ради 24 лютого, в день повномасштабного наступу окупантів. Потім його продовжили ще на місяць. Оскільки Росія не збирається поки що забиратися з нашої землі і продовжує свої обстріли, президент Зеленський вніс до Ради законопроєкт про затвердження указу для продовження дії воєнного стану. 

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