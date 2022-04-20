Абрамович у переговорах з Росією "згладжує кути", - Подоляк

Головним завданням російського олігарха Романа Абрамовича на мирних переговорах з Україною є згладжування кутів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка для "НВ".

"Він є членом російської делегації насамперед, але там він виконує роль медіатора, який повинен робити так, щоб діалог все ж відбувався з урахуванням дуже негативного ставлення нашого до російської делегації або російської делегації, яка продовжує вважати, що вони займаються якоюсь денацифікацією. Тобто його завдання ці кути згладжувати", - зазначив Подоляк.

Водночас Подоляк заявив, що у нього немає інформації про останній приїзд Абрамовича в Україну та його причини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським ЗМІ назвав Романа Абрамовича учасником російської делегації у переговорах та представником "тієї сторони, яка виступає за дипломатичне вирішення питання" - зупинення війни. Президент припустив, що бізнесмен у цих переговорах відстоює свої інтереси і може бути частиною політичної гри, але "це краще, ніж коли розмовляють дві сторони: одна – за те, щоб зупинити війну, інша – за те, щоб повністю знищити цей народ".

Раніше член переговорної групи від України, заступник голови ОП Михайло Подоляк назвав Абрамовича "вкрай ефективним посередником".

За даними Bloomberg, Абрамович нещодавно відвідав Київ, щоб відновити мирні переговори між Росією і Україною.