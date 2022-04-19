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Облога Маріуполя Росією ще більше ускладнила переговорний процес, – Подоляк

Агресор розраховує на зміцнення своїх позицій за допомогою нового наступу на Сході.

Облога Маріуполя Росією ще більше ускладнила переговорний процес, – Подоляк
Фото: Twitter Михайло Подоляк

Облога Маріуполя Росією ще більше ускладнила переговорний процес у війні в Україні, і важко сказати, коли можуть відновитися прямі переговори.

Про це радник глави Офісу президента, український переговірник Михайло Подоляк заявив агентству Reuters.

У письмовій відповіді на запитання агентства Подоляк сказав, що, на його думку, Росія розраховує на зміцнення своїх позицій за допомогою нового наступу, який вона розпочала на Сході України.

"Очевидно, що на тлі маріупольської трагедії переговорний процес ще більше ускладнився", – зазначив він.

Нагадаємо, за інформацією поліції, в Маріуполі на "Азовсталі" ховаються сотні цивільних, у тому числі жінки й діти. Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко звернувся до світових лідерів з проханням організувати евакуацію з міста для цивільних громадян, поранених і загиблих бійців.

СБУ заявляє, що Росія, попри значну перевагу в кількості військ, не може взяти Маріуполь. Тому хоче зрівняти з землею завод "Азовсталь", де тримають оборону українські бійці. У планах окупантів – скинути з повітря тритонні бомби. 

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