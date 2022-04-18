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Депутати пропонують заборонити публікацію відомостей щодо роботи оборонних підприємств

Законопроєкт зареєстрували у ВР.

Депутати пропонують заборонити публікацію відомостей щодо роботи оборонних підприємств
Фото: LB.ua

Депутати пропонують заборонити оприлюднювати інформацію щодо режиму роботи підприємств оборонного призначення. Відповідний проєкт закону («Про внесення змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану») зареєстрували у ВР 17 квітня.

Про це у ТГ повідомила Постійна Представниця ВРУ у КСУ, народна депутатка фракції «Слуга народу» Ольга Совгиря. 

«Пропонується надати військовим адміністраціям повноваження визначати перелік підприємств, що виготовляють продукцію, виконують роботи і надають послуги оборонного призначення, яким в умовах воєнного стану забороняється оприлюднювати і поширювати інформацію щодо режиму своєї роботи, чисельності і штату працівників, їх умов праці, тривалості робочого часу і відпочинку, а також обсягу та номенклатури своїх продукції, робіт, послуг», - повідомила нардепка. 

За її словами, метою такого доповнення до законодавства є «забезпечення безпеки відповідних підприємств та іх працівників».

Наразі текст змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» відсутній на сайті ВРУ.

Нагадаємо, ВР має розглянути законопроєкт щодо розпуску й покарання партій за співпрацю з країною-агресором.

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