Депутати пропонують заборонити публікацію відомостей щодо роботи оборонних підприємств

Депутати пропонують заборонити оприлюднювати інформацію щодо режиму роботи підприємств оборонного призначення. Відповідний проєкт закону («Про внесення змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану») зареєстрували у ВР 17 квітня.

Про це у ТГ повідомила Постійна Представниця ВРУ у КСУ, народна депутатка фракції «Слуга народу» Ольга Совгиря.

«Пропонується надати військовим адміністраціям повноваження визначати перелік підприємств, що виготовляють продукцію, виконують роботи і надають послуги оборонного призначення, яким в умовах воєнного стану забороняється оприлюднювати і поширювати інформацію щодо режиму своєї роботи, чисельності і штату працівників, їх умов праці, тривалості робочого часу і відпочинку, а також обсягу та номенклатури своїх продукції, робіт, послуг», - повідомила нардепка.

За її словами, метою такого доповнення до законодавства є «забезпечення безпеки відповідних підприємств та іх працівників».

Наразі текст змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» відсутній на сайті ВРУ.

Нагадаємо, ВР має розглянути законопроєкт щодо розпуску й покарання партій за співпрацю з країною-агресором.