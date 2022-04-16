"Нам потрібні серйозні гравці, які готові на все", – Зеленський про держави-гаранти безпеки України

Переговори щодо гарантій безпеки для України ведуться з низкою держав. Однак остаточних домовленостей наразі немає. Жодна країна ще не формалізувала готовність стати гарантом безпеки для нашої країни. Більшої конкретики варто очікувати через 7–10 днів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю українським онлайн медіа.

"Поки що ми не отримали конкретний перелік тих гарантій чи тих країн, які готові стовідсотково включитись за вас. Нам не потрібно мати 40 країн світу, які готові по команді, по дзвінку, по домовленості включитися і воювати за Україну. Нам потрібні серйозні гравці, які готові на все. Нам потрібне коло держав, які готові впродовж 24 годин надати будь-яку зброю", – сказав глава держави.

Він наголосив, що Україні потрібні окремі країни, від яких реально залежить санкційна політика, і щоб вони всі ці санкції запровадили "в першу секунду, коли ми почули погрозу з боку РФ".

Президент уточнив, що не йдеться про єдиний перелік гарантій для кожної країни-гаранта.

"Різні країни зможуть надати різні гарантії… Поки що всю цю історію ми не склали, тому що не було зустрічі з нами всіх радників, окрім Російської Федерації. Ми хочемо зустрітись з усіма, вони сказали, що вони готові про це говорити", – сказав Володимир Зеленський.

Він сподівається, що зустріч з радниками країн-гарантів може відбутись найближчим часом.

"Якщо це відбудеться, тільки тоді з розумінням, що в нас є гарантії безпеки, ми зможемо продовжувати цей перший кейс під назвою "Гарантії безпеки для України, які передбачають позаблоковість у військовому тому чи іншому блоці", – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, спільні гарантії безпеки для України є альтернативою вступу України до НАТО та однією з умов української делегації на переговорах з Росією. Гарантії безпеки означають, що Україна буде готова зафіксувати свій статус як без'ядерної та позаблокової держави у формі постійного нейтралітету, якщо низка держав - аналогічно до ст.5 НАТО - юридично гарантують оперативне надання військової допомоги, озброєння та закриття небо над Україною в разі вчинення проти неї військової агресії, нападу чи будь-якої операції.

Про свою готовність до участі в реалізації гарантій безпеки для України заявила низка країн.