"Перш за все знищення Зеленського", – Данілов про плани РФ одразу після вторгнення

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів про початкові плани РФ в Україні після вторгнення. За його словами, першим та основним завданням було знищити президента Володимира Зеленського.

Про це Данілов заявив в інтерв’ю Українській службі Бі-бі-сі.

Високопосадовець зазначив, що Україна готувалася до нападу Росії. Це мало відбутися 22, а не 24 лютого.

"У нас є чітке уявлення, що це мало бути 22. Наші розвідники в боях дістали накази, які були видані на 22 число, а потім виправлені на 24", – сказав Данілов.

Він пояснив, що план був доволі простий і зухвалий: перш за все знищення президента нашої країни. "У них це стояло питанням номер один, і було декілька спроб по цьому питанню", – зазначив секретар РНБО.

Ба більше: приблизно о 19:20 22 лютого українська влада отримала інформацію, що спроба ліквідації президента Зеленського може статися найближчим часом.

"За процедурою, за протоколом, я проінформував президента нашої держави, проінформував особисту охорону, Управління державної охорони, прем'єр-міністра, його службу безпеки, міністра внутрішніх справ, усі відповідні органи. Це було 22 числа. Потім ще було чотири спроби. Крайня була 7 березня - тоді ми отримали інформацію від наших партнерів, розвідок, що планується така операція", – розповів Данілов.

На запитання, хто мав очолити маріонетковий уряд, який хотіли утворити в Києві росіяни, посадовець відповів, що "це не Медведчук і не Янукович".

Щодо Мураєва чи Царьова, то це, за словами Данілова, "смішно" і "ще смішніше".

"Єдине, що я можу сказати, що це люди в погонах. У великих погонах... Це моє припущення, що це люди у великих погонах. І на посаду прем'єр-міністра, і на посаду керівника держави", – сказав він, зазначивши, що конкретніше відповісти не може.

На уточнювальне запитання, чи то мали бути українці, секретар РНБО відповів: "Росіяни нами ніколи правити не могли, це неможливо".