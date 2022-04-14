"Азов" та морпіхи провели в Маріуполі успішну операцію, - майор Волина
"Азов" та морпіхи провели в Маріуполі успішну операцію, - майор Волина
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська пропаганда сплутала сільськогосподарські літальні апарати з бойовими дронами, - ЦСК

Окупанти спершу викрали техніку в агрокомпанії з Херсонщини, а опісля в пропагандистських медіа почали розповідати про "розприскування хімічної зброї".

Російська пропаганда сплутала сільськогосподарські літальні апарати з бойовими дронами, - ЦСК
Фото: Media Confidential

Російська пропаганда сплутала сільськогосподарські літальні апарати з бойовими безпілотниками.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій.

РосЗМІ розповсюдили інформацію про те, що "в одній із залишених українських частин окупантам вдалося виявити бойові безпілотні літальні апарати з розпилювачами для рідин". 

Техніці приписали "розпилення отруйних речовин для завдання шкоди як Збройним силам росії, так і мирному населенню і сільгоспугіддям".

Як наголосили в ЦСК, насправді це не бойові безпілотники, а сільськогосподарські мультикоптери DJI AGRAS T30. Їх росіяни спершу викрали в агрокомпанії з Херсонщини, а опісля в пропагандистських медіа почали розповідати про "розприскування хімічної зброї".

Нагадаємо, більшість членів Радбезу ООН відкинули російські фейки про "біолабораторії" США в Україні. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що фейкові заяви Російської Федерації про неіснуючу біологічну зброю в Україні можуть стати приводом для нової військової операції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також