Російська пропаганда сплутала сільськогосподарські літальні апарати з бойовими дронами, - ЦСК

Окупанти спершу викрали техніку в агрокомпанії з Херсонщини, а опісля в пропагандистських медіа почали розповідати про "розприскування хімічної зброї".

Російська пропаганда сплутала сільськогосподарські літальні апарати з бойовими безпілотниками.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій.

РосЗМІ розповсюдили інформацію про те, що "в одній із залишених українських частин окупантам вдалося виявити бойові безпілотні літальні апарати з розпилювачами для рідин".

Техніці приписали "розпилення отруйних речовин для завдання шкоди як Збройним силам росії, так і мирному населенню і сільгоспугіддям".

Як наголосили в ЦСК, насправді це не бойові безпілотники, а сільськогосподарські мультикоптери DJI AGRAS T30. Їх росіяни спершу викрали в агрокомпанії з Херсонщини, а опісля в пропагандистських медіа почали розповідати про "розприскування хімічної зброї".

Нагадаємо, більшість членів Радбезу ООН відкинули російські фейки про "біолабораторії" США в Україні. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що фейкові заяви Російської Федерації про неіснуючу біологічну зброю в Україні можуть стати приводом для нової військової операції.