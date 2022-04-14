Російська пропаганда сплутала сільськогосподарські літальні апарати з бойовими дронами, - ЦСК

Російська пропаганда сплутала сільськогосподарські літальні апарати з бойовими безпілотниками.
Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій.
РосЗМІ розповсюдили інформацію про те, що "в одній із залишених українських частин окупантам вдалося виявити бойові безпілотні літальні апарати з розпилювачами для рідин".
Техніці приписали "розпилення отруйних речовин для завдання шкоди як Збройним силам росії, так і мирному населенню і сільгоспугіддям".
Як наголосили в ЦСК, насправді це не бойові безпілотники, а сільськогосподарські мультикоптери DJI AGRAS T30. Їх росіяни спершу викрали в агрокомпанії з Херсонщини, а опісля в пропагандистських медіа почали розповідати про "розприскування хімічної зброї".
Нагадаємо, більшість членів Радбезу ООН відкинули російські фейки про "біолабораторії" США в Україні. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що фейкові заяви Російської Федерації про неіснуючу біологічну зброю в Україні можуть стати приводом для нової військової операції.