5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
"Азов" та морпіхи провели в Маріуполі успішну операцію, - майор Волина
"Азов" та морпіхи провели в Маріуполі успішну операцію, - майор Волина
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ГоловнаСуспільствоВійна

Уряд отримав доступ до даних кур'єрської служби, через яку окупанти відправляли награбоване

Мародери відправляли ці речи з білоруського Мозиря, російського Курська та Желєзногорська й інших прикордонних міст.

Уряд отримав доступ до даних кур'єрської служби, через яку окупанти відправляли награбоване
Фото: Facebook / 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Україна отримала доступ до даних кур'єрської служби, через яку солдати російської армії відправляли награбоване в українських мирних родин. 

Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав у своєму телеграм-каналі. 

Після відступу з Київської області мародери відправляли ці речи з білоруського Мозиря, російських Курська та Желєзногорська й інших прикордонних міст.

“На цій карті доступна повна інформація про російську армію мародерів - де вони проживають і куди відправляли награбоване”, – йдеться в повідомленні.

Карта буде оновлюватися.

Нагадаємо, харківська поліція розпочала досудове розслідування за фактом крадіжки російськими військовими овочів, заготовлених для годування тварин у знищеному російськими військами "Фельдман-Екопарку".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також