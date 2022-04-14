Уряд отримав доступ до даних кур'єрської служби, через яку окупанти відправляли награбоване

Мародери відправляли ці речи з білоруського Мозиря, російського Курська та Желєзногорська й інших прикордонних міст.

Україна отримала доступ до даних кур'єрської служби, через яку солдати російської армії відправляли награбоване в українських мирних родин.

Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав у своєму телеграм-каналі.

Після відступу з Київської області мародери відправляли ці речи з білоруського Мозиря, російських Курська та Желєзногорська й інших прикордонних міст.

“На цій карті доступна повна інформація про російську армію мародерів - де вони проживають і куди відправляли награбоване”, – йдеться в повідомленні.

Карта буде оновлюватися.

Нагадаємо, харківська поліція розпочала досудове розслідування за фактом крадіжки російськими військовими овочів, заготовлених для годування тварин у знищеному російськими військами "Фельдман-Екопарку".