Росія нанесла ракетний удар по Чернігівщині. При цьому використала заборонене міжнародним правом озброєння.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".
"Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу «Точка-У»", - зазначили в ОК "Північ".
Нагадаємо, 8 квітня Росія використала "Точку-У" для обстрілу залізничного вокзалу Краматорська (Донецька область).
12 квітня РФ завдала ракетних ударів по Миргороду (Полтавська область). А сьогодні росармія вдарила ракетами по заводу "Енергомашспецсталь" у Краматорську.