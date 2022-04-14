При цьому використала заборонене міжнародним правом озброєння.

Росія нанесла ракетний удар по Чернігівщині. При цьому використала заборонене міжнародним правом озброєння.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

"Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу «Точка-У»", - зазначили в ОК "Північ".

Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

Нагадаємо, 8 квітня Росія використала "Точку-У" для обстрілу залізничного вокзалу Краматорська (Донецька область).

12 квітня РФ завдала ракетних ударів по Миргороду (Полтавська область). А сьогодні росармія вдарила ракетами по заводу "Енергомашспецсталь" у Краматорську.