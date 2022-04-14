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На Київщині газопостачання відновили у 54 населених пунктах

Минулої доби під'єднали до електропостачання 17 371 споживача.

На Київщині газопостачання відновили у 54 населених пунктах
Фото: facebook/Андрій Нєбитов

У Київській області протягом минулої доби під'єднали до електропостачання 17 371 споживача.

Про це повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

“Київоблгаз у посиленому режимі працює над газопостачанням: вже відновлено роботу у 54 населених пунктах”, – йдеться у повідомленні.

В селі Микуличі Немішаївської ТГ вода вже подається у домівки. В селах Клавдієво-Тарасове та Пороскотень теж відновлене водопостачання.

На Київщині працюють пожежно-рятувальні підрозділи області, протягом доби знищено понад 500 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, з резервного фонду надано 400 млн грн на ліквідацію наслідків воєнних дій.

У Київській, Чернігівській та Сумській областях Укравтодор уже очистив близько 200 км доріг і вулиць, а також звів 6 тимчасових переправ. 

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