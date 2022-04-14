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​Львівські десантники звільнили кілька населених пунктів та розбили позиції ворога на Півдні

"Марунові берети" з 80-ї бригади провели успішну операцію.

​Львівські десантники звільнили кілька населених пунктів та розбили позиції ворога на Півдні
Фото: facebook.com/80brigade

Воїни Десантно-штурмових військ Збройних сил України продовжують визволяти від російських окупантів українські населені пункти в південних областях України. Так, "марунові берети" з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ нещодавно провели блискучу операцію зі знищення російських загарбників.

"Враховуючи певні обставини, ми не можемо детально розкривати хід проведення даної операції. Проте, відзначимо, що діяли львівські десантники дуже успішно", – повідомляє пресслужба бригади.

Фото: facebook.com/80brigade

Фото: facebook.com/80brigade

Зокрема, львівські десантники виявили та подавили вогнем пункти управління, вогневі засоби та інші важливі об’єкти противника. Після цього штурмові підрозділи здійснили успішний наступ.

"Отримавши значні втрати, російські окупанти були деморалізовані та почали відступати, залишаючи зайняті позиції. В результаті львівські десантники звільнили від окупації декілька українських населених пунктів", – повідомляють у 80-й бригаді.

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