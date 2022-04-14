Це стало можливим завдяки спільному сайту зі збору інформації про місця дислокації техніки та живої сили противника.

Вогонь по Чорнобаївці на Херсонщині, де російська армія вперто розміщує свою військову техніку, 15-й раз скоригували прості українці. Це стало можливим завдяки спільному сайту фонду "Повернись живим" і спецпризначенців, який запустили півтора місяця тому.

У "Повернись живим" зазначають, що донедавна ресурс збирав інформацію про місця дислокації техніки та живої сили противника, в основному, на Київщині, Сумщині та Харківщині. Тепер першими напрямками збору інформації є південні, східні та південно-східні області.

"Запоріжчина, Миколаївщина, Донеччина та Луганщина, тепер – ваш хід! Звертаємося до мешканців цих регіонів, і закликаємо вибивати ворога разом із нами", – закликають у благодійному фонді, який допомагає ЗСУ.

Якщо ви помітили скупчення техніки та живої сили росіян – зафіксуйте, будь ласка, точне місце та час побаченого. Постарайтеся порахувати приблизну кількість рашистів та їхньої техніки, а потім передайте дані чат-боту в одному з месенджерів.

Селище Чорнобаївка розташоване на північних околицях Херсона. Ще донедавна тут діяв міжнародний аеропорт "Херсон". У 2021 році звідси щотижня літали рейси до Києва, Стамбула та Тбілісі. Тут же на деякий час перед війною запускала рейси компанія Ryanair.

Зранку 24 лютого 2022 року росіяни завдали удару по складах із пальним у Чорнобаївці, а вже у перші дні вторгнення захопили місцевий аеродром, який вони розглядали як стратегічний пункт перекидання ресурсів з Криму.