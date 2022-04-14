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ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини

В документі йдеться про завдання для російської розвідки, які вона мала втілити до 23 лютого. 

ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
Фото: EPA/UPG

Головне розвідувальне управління Міністерства оборони оприлюднило документи, які свідчать про минулі наміри окупантів захопити Київ. 

Зокрема, угруповання російських військ “Центр”, яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину столиці України, повідомили в Telegram ГУР Міноборони.

Розвідники опублікували бойове розпорядження командирові російської 96 окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу.

"В документі визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади", – зазначили в українській розвідці. 

Файл із російськими планами містить дані про українські позиції, актуальні на той час, та завдання росіянам, як проводити розвідку в Україні. Ці завдання окупанти мали здійснити до 23 лютого, тобто за день до повномасштабного вторгнення. 

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