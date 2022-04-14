Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Митрополит Епіфаній: «Ми готові розпочати діалог щодо єднання всіх у ПЦУ. З нашого боку немає вимог про покаяння»
Митрополит Епіфаній: «Ми готові розпочати діалог щодо єднання всіх у ПЦУ. З нашого боку немає вимог про покаяння»
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
"Азов" та морпіхи провели в Маріуполі успішну операцію, - майор Волина
"Азов" та морпіхи провели в Маріуполі успішну операцію, - майор Волина
ГоловнаСуспільствоВійна

Рятувальники показали, як розбирають завали зруйнованої обстрілами пожежної частини у Пущі

Ворог бив прицільно по пожежній частині.

ДСНС оприлюднила відео, на якому рятувальники розбирають завали зруйнованої обстрілами пожежної частини в Пущі.

"Ось і все, що лишилося від однієї з пожежно-рятувальних частин Києва. Ще на початку нападу на передмістя столиці орки цинічно і прицільно били по 10-ДПРЧ у Пущі, позбавляючи особовий склад можливості допомагати людям, які страждали від наслідків обстрілів", - йдеться в повідомленні. 

Нині столичні рятувальники розбирають завали свого підрозділу: "І як би не було гірко, кожен знає: після Перемоги на цьому місці буде відбудовано все - від сучасного пожежного депо до затишної собачої будки для місцевих хвостиків. Усе відновимо і зробимо ще кращим, ніж було".

Як раніше повідомляли, за 6 днів реєстрації понад 8 тисяч громадян зголосилися в добровольці-рятувальники. Понад половина з них – з Києва й області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також