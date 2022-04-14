ДСНС оприлюднила відео, на якому рятувальники розбирають завали зруйнованої обстрілами пожежної частини в Пущі.

"Ось і все, що лишилося від однієї з пожежно-рятувальних частин Києва. Ще на початку нападу на передмістя столиці орки цинічно і прицільно били по 10-ДПРЧ у Пущі, позбавляючи особовий склад можливості допомагати людям, які страждали від наслідків обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Нині столичні рятувальники розбирають завали свого підрозділу: "І як би не було гірко, кожен знає: після Перемоги на цьому місці буде відбудовано все - від сучасного пожежного депо до затишної собачої будки для місцевих хвостиків. Усе відновимо і зробимо ще кращим, ніж було".

Як раніше повідомляли, за 6 днів реєстрації понад 8 тисяч громадян зголосилися в добровольці-рятувальники. Понад половина з них – з Києва й області.