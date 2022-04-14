Арестович підтвердив, що частина морпіхів у Маріуполі потрапили в полон при спробі прориву

Мова не про тисячу людей, як оголосили росіяни, а «набагато-набагато менше».

У Маріуполі частина 36-ї бригади морської піхоти потрапила в полон російських окупантів під час спроби прориву.

Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє «Ліга».

«Треба сказати, що частина 36-ї бригади морської піхоти потрапила в полон під час спроби прориву», – сказав Арестович.

Він уточнив, що це не тисяча людей, як оголосили росіяни, а «набагато-набагато менше».

«Частина пішла на з'єднання з «Азовом», а частина пішла на прорив в інше місце, тому що вони були роз'єднані між собою і приймали рішення, виходячи з обстановки. І ось та, що пішла сама... ну не сама, а в іншому напрямку... потрапила під артилерійський та авіаційний удар, втратила багато людей і під час бою потрапили в полон», – розповів радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, учора стало відомо, що підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського прорвалися на з'єднання з полком "Азов".