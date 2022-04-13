Секретар РНБО закликав спростити процедуру покарання за колабораціонізм і порадив здатися всім спільникам Медведчука

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов попросив парламентарів спростити процедуру притягнення до відповідальності колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон UAразом.

У Радбезі закликають хапровадити особливий режим покарання за колабораціонізм у час війни. Секретар РНБО сподівається на законодавчі зміни вже незабаром.

"Але наш законодавець доволі демократичний, нам треба проводити демократичну процедуру, що ця людина є колаборантом. Я хотів би звернутися до народних депутатів, вони збираються – може, вони змінять свою думку і за спрощеною процедурою будуть робити", - пояснив Данілов.

Він також порадив здатися всім спільникам затриманого лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука. Секретар РНБО анонсував "окрему розмову" правоохоронців із кожним членом партії.

Нагадаємо, 15 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про криміналізацію співпраці з Росією. Національне агентство із запобігання корупції сформувало для Служби безпеки України реєстр із 245 осіб, які можуть бути зрадниками України, та закликає громадян допомогти розширювати цей список.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук наголосив, що закон про колабораціонізм в Україні вже діє, і нікому з "проросійських яструбів" не вдасться уникнути відповідальності. Коли остаточно в Україні заборонять проросійські партії, читайте в матеріалі LB.ua "Колаборанти на паузі".