Україну вперше в історії обрали до Постійного Форуму ООН з питань корінних народів, - МЗС

Також уперше в історії Росія не була обрана до складу цього органу.

Україну вперше обрали до Постійного Форуму ООН з питань корінних народів (UNPFII).

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Кандидат від України - юрист-міжнародник, представник кримськотатарського народу Сулейман Мамутов - набрав більшість голосів учасників Форуму. Його обрали до UNPFII на 2023-2025 роки.

За словами першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової, ця подія надасть можливість "ще гучніше розповідати про корінні народи України - караїмів, кримчаків та кримських татар".

До речі, вперше в історії Росія не була обрана до складу UNPFII. Тут вона понад два десятки років посідала місце за регіональною групою.

Постійний форум з питань корінних народів є допоміжним органом Економічної та Соціальної Ради. Його мандат передбачає обговорення питань корінних народів, пов'язаних з економічним та соціальним розвитком, культурою, охороною навколишнього середовища, освітою, охороною здоров'я та правами людини.

Нагадаємо, торік у квітні головний старійшина ерзянського народу Сиресь Боляєнь виступив за квотою української делегації зі звинуваченнями на адресу Москви.