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Лідер ерзян за квотою української делегації виступив в ООН зі звинуваченнями на адресу Москви

Його виступ відбувся на XX сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів.

Лідер ерзян за квотою української делегації виступив в ООН зі звинуваченнями на адресу Москви
Фото: facebook.com/pavlo.podobed

Головний старійшина ерзянського народу Сиресь Боляєнь виступив за квотою української делегації зі звинуваченнями на адресу Москви на XX сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів.

Його доповідь стала першою промовою на офіційному заході ООН, виголошеною ерзянською мовою, повідомив у Facebook співробітник Українського інституту національної пам'яті Павло Подобєд.

"Вже з перших речень ерзянський діяч приголомшив російську делегацію: «За останніх 30 років ерзя з мільйонної нації перетворились на невеличку етнічну групу, на межі цілковитого зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій. В схожій ситуації опинились наші сусіди по регіону Ідель-Урал: мокша, удмурти, марі, чуваші, башкири і навіть татари. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Той, хто бореться за права свого народу – переслідується поліцією як екстреміст чи піддається примусовому психіатричному лікуванню як божевільний»", - відтворив слова Боляєня Подобєд.

Головний старійшина ерзян закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію.

"Ерзя можуть вижити в пандемію коронавірусу, але не можуть вижити в Російській Федерації. Лише міжнародний тиск на Москву здатен вберегти нас від останньої фази етноциду", - заявив він.

Боляєнь передав Секретаріату Постійного форуму ООН з питань корінних народів заяву щодо порушення прав корінних народів у Російській Федерації. У документі звертається увага ООН на політично вмотивоване судове переслідування Татарського громадського центру, громадської організації "Башкорт" та заборону її діяльності. Також перераховуються судові процеси проти лідерів татарського, інгуського, калмицького, черкеського і бурятського національних рухів. 

"Важливо, щоб Україна розвивала подібні ініціативи. Не лише "глибоке занепокоєння", - заявив Подобєд. 

Ерзя (ерзяни) - угро-фінський народ, який мешкає в Мордовському окрузі. 

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