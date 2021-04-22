Ізраїль завдав атаки по Сирії після ракетного обстрілу

Ізраїль атакував ракетну установку та системи ППО в Сирії у відповідь на сирійську ракету, яка спровокувала спрацювання сирен та повітряної тривоги біля надсекретного ядерного реактора країни. Про це пише Associated Press з посиланням на ізраїльських військових.

Цей інцидент, як відзначає агентство, є одним з найбільш серйозних зіткнень Ізраїлю та Сирії за останні роки. Не виключається і втручання Ірану, який має війська на території Сирії.

Ізраїль повідомив, що випущена з території Сирії ракета не завдала шкоди. Сирени повітряної небезпеки лунали в Абу Крінаті – селищі у кількох кілометрах від Дімони – міста в пустелі Негев, де розташовано ізраїльський ядерний реактор.

Сирійське інформагентство SARNA повідомило про поранення чотирьох солдаів уналсідок ізраїльського удару біля Дамаска. Сирія запевняє, що перехопила "більшу частину ворожих ракет", випущених з Голанських висот – спірної території Ізраїлю та Сирії.

Іран жодних негайних вимог чи відповідальності за ракетний удар не озвучив, але раніше іранський аналітик Садолла Зарея заявляв, що єдиною співмірною відповіддю за диверсію на уранозбагачувальному заводі в Натанзі, відповідальність за яку Іран покладає на Ізраїль, була б атака на "ядерний об'єкт у Дімоні".

Нагадаємо, що 10 квітня Тегеран запустив нові “просунуті” центрифуги, які можуть швидше збагачувати уран. Уже вночі 11 квітня Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі. Це вже другий інцидент на ядерному об’єкті в Натанзі. Влітку минулого року там спалахнула пожежа, яку уряд вважає спробою саботувати ядерну програму Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив про причетність Ізраїлю до аварії на ядерному об'єкті в Натанзі. На думку глави зовнішньополітичного відомства Ірану, дії Ізраїлю направлені на зрив переговорів з ядерної угоди.

Понад 1000 центрифуг для переробки урану були виведені з ладу внаслідок аварії на іранському заводі в місті Натанг, що трапилася 11 квітня. Окрім того, було зруйновано наземну енергосистему. Через це процес збагачення урану в країні було паралізовано. Після аварії Іран заявив, що хоче збагачувати уран вже не на 20, а на 60%. Для порівняння, виготовлення ядерної зброї потребує збагачення на рівні 90%.