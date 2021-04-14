Аварія на ядерному заводі в Ірані повністю заблокувала процес збагачення урану в країні

Понад 1000 центрифуг для переробки урану були виведені з ладу внаслідок аварії на іранському заводі в місті Натанг, що трапилася 11 квітня. Окрім того, було зруйновано наземну енергосистему. Через це процес збагачення Ірану в країні паралізовано, пише BBC.

Голова дослідницького центру іранського парламенту Аліреза Закані, заявила, що інцидент позбавив Іран можливості здійснювати збагачення.

Поламка сталася на об'єкті на глибині до 50 метрів під землею, сказав інший чиновник.

Іран звинувачує Ізраїль у атаці і називає це "ядерним тероризмом". Ізраїль не підтверджує і не спростовує свою можливу причетність до цього, але ЗМІ з посилання на джерела з розвідки заявляли, що за цим може стати "Мосад".

Іран обіцяє замінити уражені центрифуги - машини, що використовуються для доопрацювання або збагачення хімічного елементу урану для використання в ядерній енергетиці або потенційно ядерних бомб - на більш досконалі. Також країна заявила, що збирається збільшити збагачення з запланованих 20% до 60%, що значно перевищує допустимі ліміти. До прикладу, для ядерної зброї потрібно збагачення у 90%.

Ядерна угода 2015 року дозволяє Ірану збагачувати уран на рівні 3,67%. В обмін на зняття санкцій Іран пообіцяв протягом 15 років не збагачувати уран до рівня озрброєння. У 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з угоди і відновили санкції проти Тегерану. Іран також заявив про вихід з угоди, зокрема в частині лімітів на збагачення.

Президент США Джо Байден сигналізував, що хоче повернутися до ядерної угоди, з якої США вийшли за його попередника Дональда Трампа. Однак США вимагають, щоб Іран знову повернувся до договору. Натомість Іран наполягає на тому, щоб США спочатку скасували обтяжливі економічні санкції, накладені Трампом.

У січні Іран повідомив, що має плани збагачувати уран до 20%. У квітні почалися перемовини між Іраном та іншими ядерними державами щодо перегляду дозволу на ліміт збагачення.

10 квітня Тегеран запустив нові “просунуті” центрифуги, які можуть швидше збагачувати уран. Уже вночі 11 квітня Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі. Це вже другий інцидент на ядерному об’єкті в Натанзі. Влітку минулого року там спалахнула пожежа, яку уряд вважає спробою саботувати ядерну програму Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив про причетність Ізраїлю до аварії на ядерному об'єкті в Натанзі. На думку глави зовнішньополітичного відомства Ірану, дії Ізраїлю направлені на зрив переговорів з ядерної угоди.