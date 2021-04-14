Влада Єгипту заарештувала судно Ever Given, яке протягом тижня блокувало Суецький канал

Адміністрація каналу вимагає від власника судна компенсації збитків в розмірі понад 900 мільйонів доларів.

Влада Єгипту арештувала контейнеровоз Ever Given, який минулого місяця майже тиждень блокував Суецький канал. Адміністрація каналу вимагає від власника судна компенсації збитків в розмірі 916 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Контейнеровоз Ever Given, який належить японській компанії Shoei Kisen, з часу його зняття з мілини 29 березня перебуває в озері, що відокремлює дві ділянки каналу.

Два джерела у Управлінні Суецького каналу (SCA) на умовах анонімності повідомили агентству Reuters, що для утримання судна було видано судовий наказ. За даними одного з джерел, переговори щодо компенсації все ще тривають.

За даними британської компанії, яка виступає страховиком Ever Given, позов каналу включав у себе 300 мільйонів доларів "бонусу за порятунок" і 300 мільйонів доларів за "втрату репутації".

Незважаючи на розмір вимоги, власник та страхова компанія продовжували переговори з SCA.

“12 квітня до SCA направлено ретельно продуману та щедру пропозицію щодо врегулювання їх вимог. Ми розчаровані подальшим рішенням SCA сьогодні заарештувати судно”, - повідомили у компанії.

Нагадаємо, що транзит Суецьким каналом близько тижня було перекрито масивним 400-метровим контейнеровозом Ever Given, який йшов з китайського міста Шеньчжень в Ротердам. 23 березня під час проходження Суецьким каналом судно втратило управління та сіло на мілину в умовах поганої видимості через піщану бурю.

Судноплавство каналом вдалося встановити лише 29 березня.