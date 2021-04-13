Байден планує вивести американські війська з Афганістану до 11 вересня, - Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін обговорять це рішення з союзниками НАТО в середу.

Президент Джо Байден має намір до 11 вересня 2021 року вивести з Афганістану решту американських військовослужбовців, що перебувають в країні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американского високопосадовця.

Очікується, що державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін обговорять це рішення з союзниками НАТО в Брюсселі в середу, повідомили джерела агентства.

Рішенням Байдена буде порушено термін для виведення військ, погоджений з "Талібаном" його попередником Дональдом Трампом - 1 травня. Раніше в Аль-Каїді погрожували відновити бойові дії проти іноземних військ, якщо вивід іноземних військ до цього терміну не відбудеться.

Зв'язки "Талібану" з "Аль-Каїдою" спричинили військову операцію США у Афганістані у 2001 році. Це сталося після терактів 11 вересня, коли захоплені терористами “Аль-Каїди” літаки врізались у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон біля Вашингтона, в результаті чого загинуло майже 3000 людей.

Адміністрація Байдена вважає, що "Аль-Каїда" зараз не представляє загрози для США.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки наприкінці минулого року вивели з Афганістану дві тисячі своїх військових.