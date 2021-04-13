Кулеба перед засіданням Комісії Україна-НАТО: "Росія цього разу не зможе нас застати зненацька"

"Якщо Москва почне нову спіраль насильства, або безрозсудно буде діяти - це буде їй дорого коштувати".

Комісія Україна-НАТО була ініційована, щоб запобігти помилкам, які були допущені в 2014 році при швидкому наступі Росії.

Про це під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія цього разу не зможе нас застати зненацька, Україна і наші друзі залишаються пильними. Якщо Москва почне нову спіраль насильства, або безрозсудно буде діяти - це буде їй дорого коштувати. Україна не хоче війни, ми не плануємо наступу чи ескалації. Україна віддана дипломатичним і політичним засобам вирішення конфлікту", - зазначив він.

Кулеба додав, що обговорив зі Столтенбергом, як НАТО і союзники можуть підтримати Україну.

"НАТО, Україна, союзники можуть багато зробити, щоб запобігти нарощуванню напруженості Москвою", - додав Кулеба.

Фото: скрін відео

Нагадаємо, з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Країни НАТО і генсек блоку неодноразово заявляли про підтримку України на тлі нарощування Росією військ на кордонах і загострення ситуації в зоні бойових дій.

Єнс Столтенберг повідомив, що за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму.