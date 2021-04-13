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Ескалацією на сході України Росія перевіряє Захід, - Зеленський

"Вони хочуть підняти градус настільки, щоб показати, що Захід вагатиметься у своїй підтримці України".

Ескалацією на сході України Росія перевіряє Захід, - Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський вважає, що ескалацією воєнних дій на сході України Росія тестує Захід.

Про це він заявив в інтерв'ю Time.

"Що вони хочуть зробити, так це - підняти градус рівно настільки, щоб показати, що Захід вагатиметься у своїй підтримці України, що вони насправді не бачать у нас партнера. Це свого роду перевірка", - сказав Зеленський.

За його словами, Росія хоче, щоб Захід злякався її сили та могутності.

При цьому Зеленський зазначив, що не стверджує, що реальна ескалація буде.

"Це просто може бути не в чиїхось інтересах", - сказав він.

Нагадаємо, з початку березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту у Верховній Раді.

На тлі ескалації на Донбасі Зеленський заявив про готовність зустрітися з кожним лідером "нормандської четвірки" окремо, якщо вони не зможуть зібратися на саміт. Президент України також офіційно ініціював переговори з Путіним.

Також 19 квітня міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію з військами РФ на українських кордонах.

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