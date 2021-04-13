​Єрмак виступив за розміщення в Україні американських ЗРК Patriot

"Україна тримає лінію оборони проти Росії не тільки за нас, але і за Захід".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що в Україні мають розмістити американські зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Time.

"Україна тримає лінію (оборони) проти Росії не тільки за нас, але і за Захід. А де США розміщують свої ракети Patriot? Найближчі - у Польщі. Вони повинні бути тут", - сказав Єрмак.

Видання нагадало, що президент США Джо Байден пообіцяв свою Україні підтримку, в тому числі військові поставки, але без систем ППО.

Patriot - це зенітно-ракетний комплекс США від Raytheon, який є засобом протиповітряної оборони на середніх і великих висотах.

Про те, що українська армія хоче включити їх в систему оборони Patriot, говорив раніше тодішній глава Міноборони Андрій Загороднюк. Однак, він зазначав, що на це "зараз у нас обмежений ресурс", і тому замовлення цих комплексів ППО - не пріоритетне завдання.

У серпні 2018 року посол в США Валерій Чалий повідомляв, що Україна подала запит владі Сполучених Штатів стосовно придбання систем протиповітряної оборони вартістю $750 млн за одну одиницю за потреби мінімум трьох відповідних військових комплексів для української армії.

Нагадаємо, у 2017 році Польща підписала зі США договір про закупівлю ракетних систем Patriot на майже $8 млрд.

У грудні 2018-го Держдеп США схвалив продаж Туреччині ЗРК Patriot замість російських С-400.