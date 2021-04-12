У Раді закрили їдальню

Через жорсткий карантин фракції самі будуть годувати депутатів.

У Верховній Раді через жорсткий карантин закрили столову. Народним депутатам, які на цьому тижні працюють в пленарному режимі, будуть замовляти їжу, розказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу в понеділок.

Він пожартував, що у піст депутати можуть потерпіти без обідів і перекусів. "А якщо серйозно - наша фракція буде допомагати налагодити цей процес депутатам нашої фракції. Я думаю, що іншим фракціям гріх жалітися, бо ми найбільші. І організувати замовлення 200 обідів трохи важче, ніж "Голосу", де 17", - сказав депутат.

Корнієнко також розказав, що у Верховній Раді скоро сформується "колективний імунітет сесійної зали".

"Дуже багато депутатів, у першу чергу з монобільшості, вже перехворіли. Тому парламент буде працювати, в тому режимі, в якому є можливість працювати", - розказав він.

Нагадаємо, що попередній пленарний тиждень у Верховній Раді відбувся 16-19 березня.

З 20 березня у Києві почався локдаун, під час якого забороняється робота закладів громадського харчування, окрім роботи на виніс чи доставку.