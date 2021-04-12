Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії
​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії
Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн
Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн
Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
ГоловнаПолітика

У Раді закрили їдальню

Через жорсткий карантин фракції самі будуть годувати депутатів.

У Раді закрили їдальню
Фото: Анна Стешенко

У Верховній Раді через жорсткий карантин закрили столову. Народним депутатам, які на цьому тижні працюють в пленарному режимі, будуть замовляти їжу, розказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу в понеділок.

Він пожартував, що у піст депутати можуть потерпіти без обідів і перекусів. "А якщо серйозно - наша фракція буде допомагати налагодити цей процес депутатам нашої фракції. Я думаю, що іншим фракціям гріх жалітися, бо ми найбільші. І організувати замовлення 200 обідів трохи важче, ніж "Голосу", де 17", - сказав депутат.

Корнієнко також розказав, що у Верховній Раді скоро сформується "колективний імунітет сесійної зали".

"Дуже багато депутатів, у першу чергу з монобільшості, вже перехворіли. Тому парламент буде працювати, в тому режимі, в якому є можливість працювати", - розказав він.

Нагадаємо, що попередній пленарний тиждень у Верховній Раді відбувся 16-19 березня.

З 20 березня у Києві почався локдаун, під час якого забороняється робота закладів громадського харчування, окрім роботи на виніс чи доставку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також