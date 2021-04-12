Міністр культури назвав "варварством" демонтаж будинку Уткіна в Києві

Ткаченко хоче знати, хто дав дозвіл знести історичну будівлю в центрі столиці.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає варварством знесення історичної будівлі купця Уткіна в Києві. Він вимагає провести ретельне розслідування, щоб дізнатися, хто дав на це дозвіл.

Про це Ткаченко написав у своєму телеграм-каналі.

"Знесення історичного будинку купця Уткіна в Києві - варварство. Тим більше, що ця будівля, відповідно до історико-архітектурного опорного плану міста, входить в історичний ареал забудови міста", - заявив він.

За словами Ткаченка, будинок Уткіна, якому понад 120 років, знесли, щоб побудувати черговий готель чи ТРЦ.

"Це самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво – за що передбачена кримінальна відповідальність. МКІП не давало жодних дозволів на будівництво в історичному ареалі, тому однозначно виступаємо проти і вже здійснюємо перевірку", - зазначив він.

Ткаченко додав, що у міністерстві ініціювали розробку законопроекту щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої культурної спадщини.

Текст законопроекту розроблений і зареєстрований під №4561, і ним передбачені зміни до законодавчих актів і щодо упорядкування культурної спадщини, і щодо повноважень місцевої влади в цьому питанні і щодо відповідальності за знищення чи пошкодження пам’яток.

Ткаченко заявив, що це законопроект проти хаотичної забудови.

"Тим часом правоохоронні органи мають провести ретельне розслідування, хто дав «дозвіл» на знищення історичної будівлі. Бо готелів та покерних клубів в Києві стає все більше, а от того, чим столиця пишалася сторіччями – все менше", - наголосив міністр культури.

Раніше повідомляли, що через знесення історичного будинку Уткіна відкрили кримінальне провадження.

Прибутковий будинок Уткіна на вул. Симона Петлюри у Шевченківському районі – історичний будинок у центрі Києва, біля залізничного вокзалу. Будинок був споруджений за проєктом архітектора Олександра Вербицького. Двоповерхова садиба була розміщена на березі річки Либідь.