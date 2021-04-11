У Києві відкрили кримінальне провадження через знесення історичного будинку Уткіна

У Києві за фактом демонтажу будинку Уткіна на вул. Симона Петлюри у Шевченківському районі розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
“Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за зверненням громадської організації щодо факту самовільного проведення будівельних робіт, а саме демонтажу будинку Уткіна по вул. Симона Петлюри у Шевченківському районі міста Києва”, – йдеться у повідомленні.
Відомості про цей факт 10 квітня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство).
Поліція оглянула місце події, допитала у якості свідків очевидців та витребувала дозвільні документи щодо виконання будівельних робіт.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні зараз триває.
“Оцінка законності дій забудовника буде надана після отримання відповідей від контролюючих інстанцій”, – додали у прокуратурі.
Зазначимо, Прибутковий будинок Уткіна – історичний будинок у центрі Києва, біля залізничного вокзалу, архітектором якого є Олександр Вербицький. Будинком володів купець 2-ої гільдії Іван Якович Уткін, що займався продажем олійних фарб.