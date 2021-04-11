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У Києві відкрили кримінальне провадження через знесення історичного будинку Уткіна

Досудове розслідування триває.

У Києві за фактом демонтажу будинку Уткіна на вул. Симона Петлюри у Шевченківському районі  розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за зверненням громадської організації щодо факту самовільного проведення будівельних робіт, а саме демонтажу будинку Уткіна по вул. Симона Петлюри у Шевченківському районі міста Києва”, – йдеться у повідомленні.

Фото: пресслужба прокуратури

Відомості про цей факт 10 квітня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство).

Поліція оглянула місце події, допитала у якості свідків очевидців та витребувала дозвільні документи щодо виконання будівельних робіт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні зараз триває.

Фото: Facebook-сторінка громадської організації Мапа Реновації

“Оцінка законності дій забудовника буде надана після отримання відповідей від контролюючих інстанцій”, – додали у прокуратурі.

Фото: uk.wikipedia.org

Зазначимо, Прибутковий будинок Уткіна – історичний будинок у центрі Києва, біля залізничного вокзалу, архітектором якого є Олександр Вербицький. Будинком володів купець 2-ої гільдії Іван Якович Уткін, що займався продажем олійних фарб.

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