Біля селища Золоте-3 загинув український військовий, одного бійця поранено

Протягом суботи, 10 квітня, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Росії 10 разів порушили режим припинення вогню. Один воїн загинув, а ще один отримав поранення.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл наших позицій неподалік населеного пункту Пищевик із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів. У передмісті селищ Піски та Широкине ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки та Кам’янки – з гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік селища Майорське збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Поблизу селища Золоте-3 противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення, не сумісні з життям. Ще один військовослужбовець отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – середнього ступеня важкості.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

В районі населених пунктів Троїцьке, Новгородське та Новолуганське було зафіксовано проліт ворожого БПЛА Орлан-10 з перетином лінії розмежування. Безпілотник противника був вчасно подавлений.

Станом на 07:00 неділі, 11 квітня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 квітня український військовий отримав поранення біля Луганського.