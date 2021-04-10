"Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів до Закарпатської області

"Укрзалізниця" з 11 квітня 2021 року відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області.

Про це повідомила пресслужба "УЗ".

"Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, згідно з яким з 00:00 11 квітня у області скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Так, відновлюється курсування за повноцінним маршрутом таких поїздів:

№45/46 Ужгород-Лисичанськ (відправленням з 11 квітня з Лисичанська, з 12 квітня - з Ужгорода);

№81/82 Ужгород-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - з Ужгорода);

№357/358 Київ-Рахів (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - з Рахова);

№17/18 Харків-Ужгород (з 11 квітня з Харкова, з 12 квітня - з Ужгорода);

№15/16 Харків-Рахів (з 12 квітня з Харкова, з 13 квітня - з Рахова);

№4/3 Запоріжжя-Ужгород (з 12 квітня з Запоріжжя, з 13 квітня - з Ужгорода);

№107/108 Одеса-Ужгород (з Одеси з 11 квітня, з 12 квітня - з Ужгорода);

№13/14 Київ-Чоп, Солотвино-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12квітня – із Солотвино й Чопа);

№134/133 Миколаїв-Рахів (з 12 квітня з Миколаєва, з 14 квітня – з Рахова);

№26/25 Одеса-Рахів (з 11 квітня з Одеси, з 12 квітня – з Рахова).

Продаж залізничних квитків до вказаного регіону та з нього буде відновлено 10 квітня з 18:00.

Нагадаємо, раніше "УЗ" також повідомила, що відновлює продаж квитків на Прикарпаття.