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"Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів до Закарпатської області

В області скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки.

"Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів до Закарпатської області
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзалізниця" з 11 квітня 2021 року відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області.

Про це повідомила пресслужба "УЗ".

"Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, згідно з яким з 00:00 11 квітня у області скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Так, відновлюється курсування за повноцінним маршрутом таких поїздів:

  • №45/46 Ужгород-Лисичанськ (відправленням з 11 квітня з Лисичанська, з 12 квітня - з Ужгорода);
  • №81/82 Ужгород-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - з Ужгорода);
  • №357/358 Київ-Рахів (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - з Рахова);
  • №17/18 Харків-Ужгород (з 11 квітня з Харкова, з 12 квітня - з Ужгорода);
  • №15/16 Харків-Рахів (з 12 квітня з Харкова, з 13 квітня - з Рахова);
  • №4/3 Запоріжжя-Ужгород (з 12 квітня з Запоріжжя, з 13 квітня - з Ужгорода);
  • №107/108 Одеса-Ужгород (з Одеси з 11 квітня, з 12 квітня - з Ужгорода);
  • №13/14 Київ-Чоп, Солотвино-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12квітня – із Солотвино й Чопа);
  • №134/133 Миколаїв-Рахів (з 12 квітня з Миколаєва, з 14 квітня – з Рахова);
  • №26/25 Одеса-Рахів (з 11 квітня з Одеси, з 12 квітня – з Рахова).

Продаж залізничних квитків до вказаного регіону та з нього буде відновлено 10 квітня з 18:00.

Нагадаємо, раніше "УЗ" також повідомила, що відновлює продаж квитків на Прикарпаття.

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