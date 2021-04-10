Постраждали хлопчики 2 і 6 років.

У пожежі, що сталася у Деснянському районі Києва, постраждали двоє хлопчиків.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“9 квітня о 17:01 до оперативно-координаційного центру Головного управління надійшло повідомлення про пожежу на вул. Марини Цвєтаєвої, 10/87, що у Деснянському районі столиці”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що горить квартира на 14 поверсі 16-поверхового житлового будинку.

У ході гасіння пожежі вогнеборці виявили в квартирі 2 дітей, хлопчиків 2 і 6 років, без ознак життя. Вогнеборці винесли дітлахів на свіже повітря та приступили до надання невідкладної домедичної допомоги, проводячи реанімаційні заходи до прибуття швидкої медичної допомоги, яка прибула на місце о 17:40.

“На щастя, саме завдяки наполегливості рятувальників та поліцейського, які “відкачували” малечу, діти отримали другий шанс на життя. Їх передали медикам та згодом госпіталізували”, – зазначили у ДСНС.

О 17:20 пожежу було локалізовано на площі 15 кв. м та о 17:26 ліквідовано.

Також було врятовану жінку, мешканку сусідньої квартири, яку з ознаками отруєння продуктами горіння, також вивели з будинку та передали медикам. Від госпіталізації жінка відмовилась.

На місці події працювали 20 рятувальників.

Нагадаємо, у місті Українка Київської області через пожежу в дитячому садочку рятувальники евакуювали 108 дітей та 40 осісб персоналу.