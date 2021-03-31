Загоряння сталося в ігровій кімнаті на другому поверсі будівлі.

У місті Українка Київської області через пожежу в дитячому садочку рятувальники евакуювали 108 дітей та 40 осісб персоналу.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"31 березня о 17:10 до оперативно-диспетчерської служби 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів надійшло повідомлення про те, що горить дитячій садок «Альонушка» з адресою: м. Українка, вул Юності. На місце виклику терміново направлено черговий караул 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Українка, 46-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин та 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Українка, додатково залучено пожежний підрозділ з м. Бровари", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що загоряння сталося в ігровій кімнаті на другому поверсі будівлі.

Фото: kv.dsns.gov.ua

На місці працює три ланки газодимозахистної служби, 32 чоловіки особового складу та 8 одиниць техніки.

Наразі пожежу локалізовано (о 17:55) та повністю ліквідовано о 18:17 на площі 200 м.кв. Причина пожежі встановлюється.

Фото: kv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у лютому через пожежу в дитсадку Києва евакуювали 124 дитини. Займання ліквідував персонал за допомогою вогнегасника, до прибуття рятувальників.