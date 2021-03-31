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Африканських слонів визнали зникаючим видом

Міжнародний союз охорони природи закликав зупинити вимирання.

Африканських слонів визнали зникаючим видом
Фото: EPA/UPG

Міжнародний союз охорони природи відніс обидва види африканських слонів - саванного слона (Loxodonta africana) і лісового слона (Loxodonta cyclotis) - до списку видів, які перебувають на межі зникнення, повідомляється в релізі організації.

Раніше всі африканські слони розглядалися як єдиний вид, що відносився до категорії уразливих видів (Vulnerable). В кінці березня організація переглянула свій список і визнала саванного слона зникаючим видом (Endangered), а лісового - близьким до зникнення у природі (Critically Endangered).

"Африканські слони відіграють важливу роль в екосистемі, економіці та колективній уяві людства в усьому світі. Наші нові оцінки підкреслюють постійний тиск, з яким стикаються ці знакові тварини. Ми повинні терміново покласти край браконьєрству та забезпечити як лісовим, так і саванним слонам достатню територію проживання. Кілька африканських країн в останні роки пішли цим шляхом, доказавши, що ми можемо зупинити вимирання слонів, і ми повинні працювати разом, щоб забезпечити наслідування їх прикладу", - йдеться в заяві директора Міжнародного союзу охорони природи Бруно Оберле.

Він має на увазі транскордонний заповідник Каванго-Замбезі, який знаходиться на території п'яти африканських держав: Анголи, Ботсвани, Замбії, Зімбабве та Намібії. Як пише New York Times, саванні слони там "процвітають". Популяція лісового слона також стабілізувалась і навіть почала рости в окремих районах Габону та Республіки Конго.

Але загалом за останні три десятиліття популяція лісового слона скоротилася на 86%, тоді як кількість саванних слонів зменшилась щонайменше на 60% за пів століття.

За оцінкою 2016 року в Африці залишилось всього 415 тисяч слонів.

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