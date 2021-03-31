Фонд Ріната Ахметова провів лекцію для студентів Києво-Могилянської академії про дослідження соціального впливу благодійної допомоги. Як розповіла член Наглядової ради Фонду Олена Литвинова, воно було проведене спільно з британською компанією Envoy Partnership – лідером на ринку оцінки соціальних ініціатив. Подібна унікальна методологія застосовувалася в благодійному секторі України вперше. Вона затверджена Світовим банком і використовується провідними компаніями, організаціями та урядами Британії, Франції та інших країн для оцінки соціального внеску державних програм і соціальних ініціатив.

"Це абсолютно інноваційна для благодійного сектора України оцінка. Головним напрямом дослідження став один із найбільших у Фонді проєктів – «Продуктова допомога населенню». На чому побудовані всі нові методології: в усіх соціальних ініціативах важливо не тільки визначити ознаки, що допомога потрібна, але і реально протестувати вплив цієї допомоги шляхом опитування благоотримувачів або іншими методами. Також ми вибудували систему, яка дозволила оцінювати відсоток ефективності програм, а також їх кількісні та якісні показники. Тобто ми зважали не тільки на кількість доставленої допомоги, а й оцінювали її ефект: наскільки ми змогли вплинути на поліпшення якості життя людей", ‒ зазначила Олена Литвинова.

Вона нагадала, що продуктова допомога почала надаватись після створення найбільшої програми Фонду – Гуманітарного Штабу в серпні 2014 року. Однак уже і до цього Фонд допомагав жителям охопленого конфліктом Донбасу. Так, за програмою евакуації було врятовано 47 000 життів. А у вересні 2014-го на Донбас почала надходити продуктова допомога. Ця робота зіграла величезну роль в житті мільйонів людей.

Колона допомоги Ріната Ахметова

"Усього допомогу Фонду Ріната Ахметова отримали 3,5 млн мирних жителів Донбасу. Це означає, що кожен, хто отримав її, ділився зі своєю сім'єю, родичами. Таким чином, допомогу Фонду отримали дві третини потерпілих від збройного конфлікту на сході України", – підкреслила Олена Литвинова.

Дослідження також показало, що троє з чотирьох благоотримувачів не змогли б себе прогодувати без продовольчої допомоги Фонду Ріната Ахметова. Крім того, ця допомога істотно вплинула на емоційне благополуччя людей. Вони наголошували на тому, що разом із продуктами отримували надію, увагу та розуміння того, що про них пам'ятають. Зокрема, практично кожен зазначив, що відчував, що про нього дбають і не забули. А також відчував себе більш значущим і менш ізольованими.

"Зазвичай оцінюється кількість допомоги, тоді як ми оцінюємо її вплив на життя людей, на їх продовольчу безпеку та емоційне благополуччя. Зазвичай аналізується кількість людей, які отримали допомогу, ми ж аналізуємо кількість людей, яким ця допомога принесла реальну користь. Щоб виміряти соціальну цінність допомоги Фонду для сходу України, ми визначили не тільки одержувачів продуктової допомоги, а й тих, із ким вони змогли її розділити, а також тих, хто не зміг би прогодувати себе і сім'ю без продуктових наборів Фонду Ріната Ахметова", – пояснив Олівер Кемптон, партнер Envoy Partnership.

Лекція Фонду Ріната Ахметова пройшла в рамках авторського курсу Олени Іванової «Корпоративні соціальні програми» в Школі соціальної роботи НаУКМА.

З коротким та повним звітом можна ознайомитися за посиланням: https://civilvoicesmuseum.org/experts/publications/food_aid_initiative_report