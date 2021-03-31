Поїзди на ніжинському напрямку затримуються через крадіжку електрокабеля (оновлено)

Поїзди далекого слідування та приміські, які проходять станцію Дарниця набирають 1-1,5 години відставання. Причина - закритий через крадіжку сигнал світлофора, йдуть відновлювальні роботи.

Про це повідомив в.о. члена правління УЗ Олександр Перцовський.

"Передовсім - безпека, тож рух уповільнено. Потяги далекого слідування, за можливістю, наздоганятимуть затримку. Прогноз на відновлення - до 2-х годин", - написав він у фейсбуці.

Перцовський також повідомив, що піднятий Hyundai вже починає прямувати до депо свого базування "для ретельної діагностики та початку відновлення".

Оновлення. За інформацією "Укрзалізниці", наразі через крадіжку затримано поїзди:

№150 Ходорів - Полтава (+1.02);

№1/2 Ходорів - Костянтинівка (+0.52);

№137 Сватове - Хмельницький (+ 1.04);

№19/20 Попасна - Київ (очікується на + 0.20);

№712 Київ - Костянтинівка (з Києва +0.20)

приміські поїзди:

№6902 Київ - Ніжин (+ 0.52);

№6804 Київ - Яготи (+ 0.53);

№6901 Ніжин - Київ (+ 1.13).

"Прогноз на відновлення кабеля та нормалізацію руху - до двох годин", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня недалеко від Запоріжжя, на станції Славгород зійшов з рейок потяг хюндай "Київ-Запоріжжя". В пресслужбі "УЗ" повідомили, що під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

У зв’язку з ремонтними роботами на колії рух потягів між Запоріжжям та Дніпром був тимчасово закритий, а потяги до/з Маріуполя, Новоолексіївки, Запоріжжя пущені в об'їзд. Для підвезення пасажирів між Дніпром та Запоріжжям, а також до інших станцій було організовано автобуси.