Поїзди на ніжинському напрямку затримуються через крадіжку електрокабеля (оновлено)

Поїзди далекого слідування та приміські, які проходять станцію Дарниця набирають 1-1,5 години відставання. Причина - закритий через крадіжку сигнал світлофора, йдуть відновлювальні роботи.
Про це повідомив в.о. члена правління УЗ Олександр Перцовський.
"Передовсім - безпека, тож рух уповільнено. Потяги далекого слідування, за можливістю, наздоганятимуть затримку. Прогноз на відновлення - до 2-х годин", - написав він у фейсбуці.
Перцовський також повідомив, що піднятий Hyundai вже починає прямувати до депо свого базування "для ретельної діагностики та початку відновлення".
Оновлення. За інформацією "Укрзалізниці", наразі через крадіжку затримано поїзди:
- №150 Ходорів - Полтава (+1.02);
- №1/2 Ходорів - Костянтинівка (+0.52);
- №137 Сватове - Хмельницький (+ 1.04);
- №19/20 Попасна - Київ (очікується на + 0.20);
- №712 Київ - Костянтинівка (з Києва +0.20)
приміські поїзди:
- №6902 Київ - Ніжин (+ 0.52);
- №6804 Київ - Яготи (+ 0.53);
- №6901 Ніжин - Київ (+ 1.13).
"Прогноз на відновлення кабеля та нормалізацію руху - до двох годин", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 29 березня недалеко від Запоріжжя, на станції Славгород зійшов з рейок потяг хюндай "Київ-Запоріжжя". В пресслужбі "УЗ" повідомили, що під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.
У зв’язку з ремонтними роботами на колії рух потягів між Запоріжжям та Дніпром був тимчасово закритий, а потяги до/з Маріуполя, Новоолексіївки, Запоріжжя пущені в об'їзд. Для підвезення пасажирів між Дніпром та Запоріжжям, а також до інших станцій було організовано автобуси.