Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували роботу мережі ботоферм, які розповсюджували фейкову інформацію про нашу державу. Зловмисники забезпечували поширювання постів для дискредитації вакцинації та на підтримку терористичних організацій "Л/ДНР".

Гроші на її фінансування надходили через заборонені платіжні системи з території Росії, інформує пресцентр СБУ.

У протиправній діяльності організатори схеми використовували сім-картки українських операторів мобільного зв’язку. Під час обшуків у зловмисників виявили і вилучили комп’ютерну техніку зі спеціалізованим програмами, GSM sms banking, sim bank, GoIP шлюзи та кілька сотень сім-карток.

"Оперативники спецслужби встановили, що незаконну схему організували четверо мешканців Хмельницького. Вони розмістили обладнання в орендованому приміщенні торговельного центру та за місцями проживання. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах для поширення неправдивої інформації серед населення", - сказано в повідомленні.

Частину обладнання зловмисники використовували для заробітку на незаконній маршрутизації міжнародного телекомунікаційного трафіку.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство. Встановлюються всі причетні до протиправної діяльності особи.

Раніше в березні у Києві СБУ ліквідувала "ботоферму", яку фінансували з Росії.