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Трамп із дружиною запустили офіційний сайт 45-го президента США

Експрезидент зможе на ньому підтримувати зворотний зв'язок зі своїми прихильниками.

Трамп із дружиною запустили офіційний сайт 45-го президента США
Фото: EPA/UPG

Колишній президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія запустили вебсайт, за допомогою якого 45-й президент зможе підтримувати зворотний зв'язок зі своїми прихильниками.

Сайт має адресу 45office.com.

"Офіс прагне зберегти чудову спадщину адміністрації Трампа, просуваючи програму "Америка перш за все", (...) буде прагнути інформувати, наставляти і надихати американців з усіх верств суспільства, оскільки має на меті побудову великого американського майбутнього", - йдеться на головній сторінці.

Наразі сайт є порівняно невеликим і містить інформацію, яка підбиває підсумки діяльності Трампа в Білому домі, а також сторінку, де прихильники можуть відправити йому коментарі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп, відсторонений від активності в Twitter, Facebook та інших соціальних мережах після нападу на Капітолій 6 січня, планує запустити власну соцмережу.

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