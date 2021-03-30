Трамп із дружиною запустили офіційний сайт 45-го президента США

Колишній президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія запустили вебсайт, за допомогою якого 45-й президент зможе підтримувати зворотний зв'язок зі своїми прихильниками.

Сайт має адресу 45office.com.

"Офіс прагне зберегти чудову спадщину адміністрації Трампа, просуваючи програму "Америка перш за все", (...) буде прагнути інформувати, наставляти і надихати американців з усіх верств суспільства, оскільки має на меті побудову великого американського майбутнього", - йдеться на головній сторінці.

Наразі сайт є порівняно невеликим і містить інформацію, яка підбиває підсумки діяльності Трампа в Білому домі, а також сторінку, де прихильники можуть відправити йому коментарі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп, відсторонений від активності в Twitter, Facebook та інших соціальних мережах після нападу на Капітолій 6 січня, планує запустити власну соцмережу.