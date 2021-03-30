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Польща з 30 березня змінює режим в’їзду в країну

Відтепер особи, які в’їжджатимуть до Польщі з-поза Шенгенської зони, скеровуватимуться на обов’язковий карантин.

Польща з 30 березня змінює режим в’їзду в країну
Фото: rmf24.pl

Польща з 30 березня запроваджує зміни до режиму в’їзду в країну через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє посольство України у Польщі.

Згідно з новими правилами особи, які в’їжджатимуть до Польщі з-поза Шенгенської зони, скеровуватимуться на обов’язковий карантин. Наявність негативного результату тесту на Sars-CoV-2, зробленого у країні з якої в’їжджає особа, не звільнятиме від карантину. Звільнення від карантину можливе у разі отримання негативного результату PCR-тесту або антиген-тесту на Sars-CoV-2, зробленого на території Польщі. 

Особи, які в’їжджатимуть до Польщі з Шенгенської зони, зобов’язані мати негативний результат PCR-тесту або антиген-тесту на Sars-CoV-2, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до перетину кордону. Цей обов’язок стосується осіб, які подорожують пішо, індивідуальним або пасажирським транспортом. У разі відсутності негативного результату тесту на Sars-CoV-2, особи скеровуватимуться на карантин. Звільнення від карантину можливе у разі отримання негативного результату тесту на Sars-CoV-2, виконаного на території Польщі.

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