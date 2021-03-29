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У Лондоні вперше за пів року не зафіксували жодної смерті від COVID-19

У Великобританії пом’якшують карантин.

У Лондоні вперше за пів року не зафіксували жодної смерті від COVID-19
Фото: EPA/UPG

У Лондоні вперше за шість місяців за добу не зафіксували жодного летального випадку серед людей з коронавірусом, у яких виявили інфекцію протягом останніх 28 днів.

Про це свідчать дані Управління системи охорони здоров'я Англії, повідомляє ВВС.

Зазначається, що в розпал коронавірусної кризи - у квітні минулого року - в Лондоні за день фіксували близько 230 летальних випадків, пов'язаних з COVID-19. При цьому експерти вважають, що місто ще далеке від повернення до звичного життя.

На Лондон припадає близько 12% усіх смертей серед людей з коронавірусом у Великобританії. Торік столиця була епіцентром першої хвилі COVID-19.

З початку пандемії коронавірусу в Лондоні діагностували 708 тис. випадків ковіду, 15 тис. людей померли протягом 28 днів після виявлення вірусу. Усього в лондонських лікарнях видано 18 тис. свідоцтв про смерть, причиною в яких вказано COVID-19.

Тим часом в Англії з 29 березня відновили роботу відкриті спортивні майданчики, а групи з шести чоловік (або двох домогосподарств) тепер можуть зустрічатися як у парках, так і на приватних територіях. "Це означає, що англійці зможуть зустріти Великдень і Песах у вузькому колі родичів або друзів", - зазначає ВВС.

"Ми повинні зберігати обережність з огляду на зростання випадків [зараження] в Європі і загрозу нашій програмі вакцинації від нових штамів", - попередив співвітчизників прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Уельс, Шотландія і Північна Ірландія самі визначають карантинні заходи, але координують дії з урядом у Лондоні.

Зняття карантинних заходів стало можливим завдяки успішній кампанії масової вакцинації від Covid-19. Уже більш ніж половина повнолітніх британців отримали перше щеплення - всього понад 30 млн осіб.

Раніше, 8 березня, у Великобританії вже відкрили школи. На третьому етапі пом'якшень 12 квітня в країні планують дозволити роботу більшості магазинів, перукарень і пабів, утім їхні клієнти зможуть поки що сидіти на вулиці, а не всередині приміщень.

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