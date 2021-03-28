Туреччина затвердила будівництво нового каналу між Чорним та Мармуровим морем

Влада Туреччини затвердила план розвитку проекту "Канал Стамбул", який передбачає будівництво додаткової водної артерії між Чорним та Мармуровим морем.

Про це заявив 27 березня міністр навколишнього середовища Мурат Курум, передає Hurriyet Daily News.

“Ми затвердили плани розвитку проекту “Канал Стамбул” і винесли їх на громадські консультації. Ми будемо швидко вживати заходів для збагачення нашої країни та священного міста каналом Стамбул”, - написав Курум у Twitter.

Канал довжиною 45-кілометрів з'єднає Чорне море на північ від Стамбула з Мармуровим морем на південь. Вартість проєкту, за попередніми оцінками, складатиме 9,2 мільярда доларів.

Будівництво каналу “Стамбул” відстоює особисто президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Уряд Туреччини заявляє, що споруда полегшить транспортні перевезення через протоку Босфор, яка є однією з найбільш завантажених морських проток у світі. Він також допоможе запобігти перекриттю транспортних шляхів, як це сталося на Суецькому каналі, де вже майже тиждень тривають роботи по звільненню гігантського контейнеровоза, який перекрив канал, сівши на мілину.

На думку екологічних активістів будівництво каналу призведе до забруднення джерел прісної води навколо міста з 15-мільйонним населенням.

Нагадаємо, Туреччина планує в 2023 році посадити на Місяць безпілотний космічний апарат з використанням ракети власної розробки.