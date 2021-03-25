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Ердоган заявив, що Туреччина хоче перетворити свій регіон на "острів миру"

Президент Туреччини збирається розвивати стосункі і з США, і з Росією. 

Ердоган заявив, що Туреччина хоче перетворити свій регіон на "острів миру"
Фото: EPA/UPG

Туреччина хоче завершити всі конфлікти, завести більше дружніх взаємин і перетворити свій регіон на "острів миру". 

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган на з'їзді правлячої Партії справедливості та розвитку, пише Al Jazeera. Президент підкреслив, що твердо вирішив "збільшити кількість своїх друзів".

"Ми продовжимо формувати наші відносини з усіма країнами, від США до РФ, від Європейського Союзу до арабської географії, згідно з інтересами Туреччини та очікувань наших людей", - заявив він.

Ердоган також сказав, що Туреччина як країна, що "розташована в серці Африки, Азії та Європи, не має розкоші повернутися спиною ні до Сходу, ні до Заходу".

ЗМІ відзначають, що з'їзд партії з тисячами учасників відбувся на тлі зростання захворюваності на коронавірус у Туреччині. На день там фіксують понад 26 000 нових захворілих. Динаміка збільшення кількості хворих почалася з середини березня. 

Нагадаємо, що цього тижня турецька ліра обвалилася на 15% до долара після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган звільнив голову центрального банку через надмірне, на його думку, підвищення облікової ставки.

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