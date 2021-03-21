ЄС закликав Туреччину повернутися до Стамбульської конвенції

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикували рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції про права жінок і закликали Анкару переглянути своє рішення.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Урсула фон дер Ляєн також закликала всіх підписантів європейського договору "Про запобігання та протидію насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами" (Стамбульська конвенція) ратифікувати документ.

"Жінки заслуговують на сильну правову базу для їхнього захисту. Насильство проти жінок не можна толерувати", – написала президентка Єврокомісії у твіттері.

Зі свого боку, Боррель висловив нерозуміння з приводу рішення Анкари про вихід з угоди і закликав Туреччину скасувати його.

"Ми сподіваємося, що Туреччина найближчим часом знову приєднається до Європейського союзу в захисті прав жінок і дівчат, що є фундаментальним елементом прав людини, миру, безпеки та рівності в 21-му столітті", – наголосив голова європейської дипломатії.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні підписав указ про скасування ратифікації Туреччиною Стамбульської конвенції. Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчиновіч-Бурич назвала це рішення «руйнівним».

У Стамбульській конвенції мовиться, що чоловіки і жінки мають рівні права, вона зобов’язує державні органи вживати заходів для запобігання гендерного насильства щодо жінок, захисту жертв і судового переслідування винних. За інформацією правозахисних груп, у Туреччині зростає насильство щодо жінок та кількість вбивств. Згідно з даними We Will Stop Femicide Platform, з початку року у країні вбито 77 жінок, минулого року – щонайменше 409.