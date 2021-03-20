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У Великобританії першу дозу вакцини від ковіду отримала половина дорослого населення

Британці роблять щеплення найшвидшими темпами в Європі.

Фото: EPA/UPG

Половина всіх дорослих у Великобританії отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, повідомив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок у суботу.

Як агентство Reuters, у п'ятницю в країні зробили рекордні 660 276 щеплень. Одне з них отримав і прем'єр-міністр Борис Джонсон, йому зробили ін'єкцію вакцини AstraZeneca.

Великобританія досягла такого рівня вакцинації першою серед найбільших економік світу. Для порівняння, у США вакцинували 20% населення, в Євросоюзі - менше 10%. Втім, світовими лідерами за обсягами вакцинації населення залишаються Ізраїль, ОАЕ та Чилі. Інвестори уважно слідкують за тим, чия економіка покаже перші ознаки відновлення після імунізації, вказує агентство.

Уряд Великобританія планував зробити перше щеплення всім людям старше 50 років до середини квітня, а всім дорослим людям - до кінця липня. За цей час планується в країні поступово знімати карантинні обмеження.

За даними британського уряду, першу дозу отримали 26,85 млн мешканців країни, другу - 2,13 млн. На фоні швидкої вакцинації число нових випадків ковіду впало до найнижчих показників з вересня. За останню добу там зафіксували тільки 5587 нових випадків зараження коронавірусом, за останній тиждень їх кількість зменшилась на 7,5%.

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