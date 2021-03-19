ВООЗ не виявила ознак того, що вакцина AstraZeneca викликає тромби

Глава ВООЗ заявив, що “немає ніяких сумнівів” щодо того, чи слід людям застосовувати вакцину Oxford/AstraZeneca.

Результати дослідження ВООЗ вакцини AstraZeneca не встановили будь-якого загального збільшення випадків згортання крові, але організація буде продовжувати стежити за ситуацією надалі.

Про це повідомляє The Telegraph.

“Вакцина AstraZeneca Covid-19 (включаючи Covishield) як і раніше має позитивний профіль користі / ризику з величезним потенціалом запобігання інфекцій і зниження смертності в усьому світі”, - йдеться в заяві глобального консультативного комітету ВООЗ з безпеки вакцин.

У заяві також говориться, що зареєстровані показники згортання крові “відповідають очікуваній кількості діагнозів при цих станах” і що відповідний рівень при спостереженнях “менше, ніж очікувалося”.

Глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус також заявив на брифінгу для преси в п'ятницю, що “немає ніяких сумнівів” в тому, чи слід людям застосовувати вакцину Oxford / AstraZeneca.

16 березня Європейське агентство з лікарськіх засобів (EMA) заявило, что наразі не бачить будь-яких ознак того, что вакцина AstraZeneca может викликати тромби.

Нагадаємо, що з кінця минулого тижня країни Європи почали зупиняти використання вакцини AstraZeneca після того, як у деяких людей після щеплення цим препаратом утворилися тромби.

Вакцина AstraZeneca - поки що єдина доступна вакцина проти коронавірусу в Україні.