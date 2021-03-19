У країні відновили вакцинацію AstraZeneca, але лише людей, старших за 55 років.

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс публічно зробив щеплення проти коронавірусу COVID-19 першою дозою вакцини AstraZeneca.

Як пишуть місцеві ЗМІ, процедура відбулася у військовому госпіталі, щойно у Франції відновили вакцинацію AstraZeneca, але лише людей, старших за 55 років.

Напередодні Кастекс заявив, що вакцинується саме цією вакциною.

Фото: twitter.com/JeanCASTEX

Нагадаємо, напередодні низка країн ЄС, у тому числі Франція, призупинили використання вакцини AstraZeneca. Президент Еммануель Макрон наголосив, що це - "запобіжний захід". Він також висловив сподівання, що незабаром вдасться відновити застосування цього препарату, якщо "оцінка Європейського агентства лікарських засобів (EMA) дозволить це зробити".

Сьогодні країни Європи почали відновлювати щеплення вакциною AstraZeneca після того, як EMA визнало її "безпечною та ефективною", не знайшовши зв'язку між щепленнями і виникненням тромбів.